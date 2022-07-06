Липчанин украл у пенсионера 85000 рублей и угнал машину

Под Липецком у пенсионера украли деньги и "Ладу" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 5 июля, в отдел полиции Липецкой области обратился 77-летний пенсионер. Он сообщил, что 4 июля кто-то проник в его незапертый дом в селе Двуречки Грязинского района. Неизвестный похитил 85 тыс. рублей и ключи от гаража. Злодей угнал "Ладу-210740".

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили подозреваемого - неработающего ранее неоднократно судимого 30-летнего липчанина. Предполагаемый преступник и пенсионер знали друг друга. В тот день мужчина выпивал недалеко от потерпевшего. Когда алкоголь закончился, а денег не оказалось, он пробрался в дом соседа, пока тот работал на огороде. Кстати, на машине липчанин далеко не уехал - попал в ДТП.

Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража" и ч.1 ст.166 Ук РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.