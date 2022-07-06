В Липецке с понедельника изменят маршруты автобусов №9Т, №36, №359

В Липецке изменятся маршруты автобусов Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке с 11 июля изменится движение автобусов. Так, из маршрута №9Т исключат участок от проспекта Победы до парка Молодежного. Конечной точкой станет Центральный рынок. Также объединят маршруты №311 и №11. Увеличат выпуск на №11. Автобус №36 теперь будет ездить по новой схеме: ж/д вокзал – Быханов сад – Советская улица – Центральный рынок – ж/д вокзал.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобус №359 будет заезжать к Центральному пляжу до улицы Маяковского и продолжать движение через Плеханова. Объединятся маршруты №346 и №24. Увеличат выпуск на №24. Вечером маршрут №346 будет ходить чаще. Маршрут №353 отменят и увеличат выпуск на №28.