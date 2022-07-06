В Липецке с родителей подростка, который на ВАЗе сбил 8-летнюю школьницу, потребовали взыскать моральный вред

Прокурор потребовал выплатить моральный вред девочке, которую сбил подросток на ВАЗе Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке прокуратура Октябрьского района провела проверку по ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка. Речь идет об аварии, произошедшей в апреле во дворе дома №11 по улице Жуковского. Установлено, что 17-летний подросток за рулем ВАЗ-2104 врезался в дерево, где стояла школьница. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, девочка до сих пор на лечении. Прокурор потребовал взыскать с родителей несовершеннолетнего компенсацию морального вреда. Он подал иск в суд.

Напомним, что накануне в Лев-Толстовском районе произошла серьезная авария. В ДТП с ВАЗ и культиватором пострадали 6 человек, в том числе трое детей - 1, 4 и 8 лет. Всех доставили в больницу. Также 5 июля в Липецке столкнулись "Лада-Калина", бетономешалка и "Субару". Подробности здесь.