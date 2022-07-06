В Липецке в районе улиц Вавилова и Тельмана запретили строить высотки

Фото из официальной группы управления строительства и архитектуры Липецкой области Фото: из соцсетей

В липецком управлении строительства и архитектуры встретились с жителями частного сектора улиц Вавилова и Тельмана. Собравшиеся обсудили проект нового генплана города и изменение зонирования в районе Быханова сада.

Так, улица Тельмана с 2016 года относится к многоэтажной зоне, где можно строить дома до 25 этажей, и общественно-деловой, где могут находиться объекты здравоохранения, культуры, бытового, социального обслуживания. Однако липчане были против многоэтажной застройки.

Как сообщили в управлении строительства и архитектуры, в проект нового генплана Липецка внесли изменения. Квартал, ограниченный улицами Тельмана, Вавилова и проездом Шишкина, останется зоной малоэтажной застройки.