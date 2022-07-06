Под Липецком пенсионерка потратила 5777 рублей с чужой банковской карты

В полицию обратился 42-летний житель Липецкой области. Мужчина из Усмани сообщил, что потерял банковскую карту. Ее явно кто-то подобрал и пошел за покупками - ему пришли уведомления об оплате из различных магазинов на 5 777 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские задержали подозреваемого в краже. А, точнее, подозреваемую. Ею оказалась 70-летняя пенсионерка из Усманского района. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 6 лет лишения свободы.

В областном УМВД напоминают, что нельзя оплачивать покупки чужой картой - это уголовно наказуемо. Находку лучше вернуть в банк, который ее выпустил. Учреждение заблокирует банковскую карту и свяжется с ее владельцем.