С начала года в Липецке обновили более 2000 кв. м асфальта

В Липецке ремонтируют дороги Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке с начала года отремонтировали более 20 тысяч квадратных метра асфальта. Самую большую площадь нового покрытия положили на участке улицы Московской и проезде от Ангарской до Металлистов – около 7 тысяч квадратных метров. Рабочие здесь использовали метод «больших карт» - срезали верхний слой старого асфальта и перекладывали на его место новый.

В холодную погоду с помощью литой смеси устранили свыше 6,5 тысяч квадратных метров ям. С конца апреля ремонт продолжили с помощью горячего асфальта. Им обновили более 4,5 тысяч квадратных метров покрытия. Струйно-инъекционным методом залатали около двух тысяч квадратных метров выбоин.

Как сообщила городская администрация, на этой неделе планируют устранить ямы на Университетском, на улицах Октябрьская, Горького, Кривенкова, Ковалева и Свободный Сокол.