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Общество6 июля 2022 14:12

Липчан приглашают на ярмарку 7 и 8 июля

Торговые ряды заработают в районе Сырского Рудника в Липецке
Мария КАСЕНКОВА
В Липецке пройдет ярмарка

В Липецке пройдет ярмарка

Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке 7 и 8 июля в районе Сырского Рудника на улице Ангарская, 3 будет работать ярмарка. Для липчан приготовили разнообразный ассортимент. Посетители смогут купить молочную и колбасную продукцию, подсолнечное масло, чай, сухофрукты, орехи, сезонные фрукты и овощи.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, личные подсобные хозяйства привезут местную свежую клубнику на продажу. Все желающие смогут посетить ярмарку с 8:00 и до 15:00 в четверг и пятницу.

Напомним, в Липецке уже две муниципальные ярмарки: одна напротив Звездного, а другая на Космонавтов, 100. Там липчане покупают сельскохозяйственную продукцию. А торговые места продавцам предоставляют бесплатно.