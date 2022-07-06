Под Липецком будут судить мужчину, брызнувшего в участкового из баллончика

Липчанин брызнул в полицейского из аэрозольного баллончика Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить мужчину по ч.1 ст.318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Прокурор Хлевенского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

По версии следствия, 24 апреля участковый прибыл в дом по вызову о семейном конфликте. Полицейский пытался прекратить ссору между пьяным обвиняемым, его матерью с братом. В ответ злодей брызнул ему в лицо из аэрозольного баллончика с акриловым лаком.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, материалы уголовного дела передали в суд. Жителю Хлевного грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что под статью попала 70-летняя пенсионерка из Усманского района. Старушка нашла банковскую карту и пошла с ней за покупками. Подробности здесь.