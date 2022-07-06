В Липецке за 600 млн обновят крыши 67 домов

В Липецке в этом году 67-ми многоквартирным домам обновят кровлю. Подрядчики отремонтируют 37 «скатных» крыш с помощью рулонного наплавляемого материала и еще 30 «плоских» поверхностей рулонным наплавляемым материалом. Стоимость работ составит около 600 миллионов рублей.

В настоящий момент крыши отремонтированы в 9 многоэтажках. В 17 продолжают активно вести работы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, после капремонта гарантия – 5 лет. В течение этого времени подрядчик обязан будет устранять все выявленные дефекты и нести ответственность перед собственниками и Фондом.

Напомним, что в областном центре восстановили крышу на улице Зегеля, которая пострадала в пожаре. Работы завершили в середине июня.