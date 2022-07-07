В четверг в Липецке отключат свет и воду

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 7 июля, в Липецке отключат свет и воду. В областном центре продолжаются ремонтные работы на сетях.

С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Зегеля, 1; 8 Марта, 22, 24, 24/5, 26, 26а, 26/2, 32, 32а, 34; Алмазная 40. Также свет погаснет в садоводческих товариществах "Авторемонтник", "Металлург-2", "Сокол-3" и в частном секторе по улице Передельческая. Дополнительную информацию можно получить в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в частном секторе: улицы Аэродромная, Донецкая, 40 лет ВЛКСМ, Товарищеская, Западная, Черноземная, Днепровская, Луговая, Фабрициуса.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Циолковского, 3/1-3; 3/5, 5/1-3; 7; 7/1; 7/2; 7/1а, 11, 11/1, 13, 15а, 15, 17, 19, 21, 23-25, 24/1, 26б, 26-36, 29б, 29а, 30/1-4, 31а, 32/1-3, 33/2, 34/1-5, 38-43, 35/2, 37/2, 37/3, 39/2, 37/4; Титова, 8г, 10, 15, 13, 13а, 11, 11/2, 9/1-6, 8, 6/1-6, 7/1-5; Гагарина, 161/1-3, 159, 159/2, 157/2, 157, 153/2, 151/3, 151/2, 149/2, 131, 129, 125/1, 125, 123, 123/3; 123/2, 125/2, 121/2, 121/1; 117а, 119/1, 119/2, 115/1-3, 117, 113, 109, 111/1, 111/2, 107/1-3; Космонавтов, 7/1-4, 9, 9/1, 11а, 11Б, 11, 13, 13/2, 13/3, 15, 15/2, 15/3, 17, 19, 21, 23, 25, 25/1-7, 27, 29, 29/3, 29/4, 30-33, 33/4, 33/1-3, 36/4, 36/3, 38, 36/2, 36/1, 34/1, 34/2, 42/1-3, 44/1-3, 46/1-4, 44/3, 46, 48/1, 48/2, 50, 52, 54, 54А, 54Б, 56А, 56/1-3, 58, 58/2, 58/3, 62/1; Терешковой, 6а, 12, 14/3, 34/3, 34/2, 34/1, 34, 28/5, 28/4, 28/3, 28/2, 22, 30/2, 32/1, 32/2, 40, 38а, 38б, 38в, 38г, 38д, 26, 24, 22, 30.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №41 по улице Бескраяняя, №115/3 по Гагарина и №37/4 по Циолковского.

Также могут снизить давление холодной воды по улицам Космонавтов, Терешковой, Циолковского, 30 лет Октября, Гагарина, Липовская, Семашко, Желябова, Интернациональная, Зегеля, Титова, Ленина, Плеханова, Горняцкая, 4-я Пятилетка, Орловская, Тельмана, Балмочных, Вавилова, Пролетарская, Шевченко, Новокарьерная, Урицкого, Кротевича, Гранитная, 8 Марта, Н. Логовая.

Подробности по телефонам 175 и 236-175.