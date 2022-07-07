Пьяный липчанин без прав сел за руль и попал под уголовную статью

В Липецке автоинспекторы задержали пьяного водителя Фото: Юлия КЛЮЕВА

Поздним вечером 5 июля в Липецке у дома по улице Физкультурная автоинспекторы задержали водителя "Фольксвагена". 41-летний мужчина явно был пьян. Однако, пройти медосвидетельствование он отказался.

Оказалось, что это не первый раз, когда липчанин садится за руль в нетрезвом состоянии. В мае 2022 года его уже привлекали к административной ответственности за это же деяние, назначили штраф в 30 тыс. рублей и лишили прав на 1 год и 6 месяцев. К сожалению, такие меры ничему не научили водителя.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по .1 ст.264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию". Теперь липчанину грозит до 2 лет лишения свободы.