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Происшествия7 июля 2022 6:02

В Липецке 54-летняя пассажирка упала в автобусе

Ей понадобилась помощь медиков
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В автобусе в Липецке упала пассажирка

В автобусе в Липецке упала пассажирка

Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 6 500 нарушений Правил дорожного движения. 8 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 84 не пристегнулись. Водители 6 133 раза превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Произошло 23 аварии, в которых никто из людей не пострадал, только машины.

В минувшую среду, 6 июля, в Липецке на улице Карла Маркса 53-летний водитель автобуса резко затормозил. Из-за этого в салоне упала 54-летняя пассажирка. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, женщина получила травму. Медики осмотрели ее, оказали помощь и отпустили.

Напомним, что автоинспекторы задержали водителя без прав, который вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Подробности здесь.