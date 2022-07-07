Под Липецком горел ВАЗ и сухая трава на площади 1800 кв.м

В Липецке горели ВАЗ, сухая трава, мусор и насосная станция Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшую среду, 6 июля, пожар вспыхнул в садоводческом товариществе «Речное» в Липецке. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь объял металлическое сооружение. Несмотря на усилия пожарных, сгорела внутренняя отделка здания и насосная станция на площади 5 кв.м.

В тот же день в Усманском районе на станции Дрязги вспыхнул ВАЗ-21093. На месте работали 2 пожарно-спасательных отделения и доброволец. Однако, машину спасти не удалось.

Также пожарные часто выезжали тушить сухую траву. Площадь возгорания в Задонском районе составила 100 кв.м, в Грязинском – 150 кв.м. В Измалковском районе у деревни Казаковка спасатели боролись с огнем на площади 1800 кв.м. Часто горел мусор.