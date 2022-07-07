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Происшествия7 июля 2022 9:16

В Липецке на площади Мира скутер влетел в Шкоду

Водитель иномарки не уступил дорогу: ему грозит штраф
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке в ДТП попали иномарка и мотоциклист

В Липецке в ДТП попали иномарка и мотоциклист

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Минувшим вечером. 6 июля, в Липецке на площади Мира столкнулись «Шкода» и 48-летний скутерист. Кульминационный момент ДТП попал на видео.

Так, 54-летний водитель иномарки, не уступив дорогу двухколесному транспорту, выехал с второстепенной дороги на кольцо. Из-за этого скутер врезался в заднюю часть машины. Водитель перелетел через руль. К счастью, мужчина серьезно не пострадал. От помощи медиков он отказался.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на автомобилиста составили протокол по ч.3 ст.12.14 КоАП РФ «Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения». Ему грозит штраф в 500 рублей. Скутериста тоже привлекли к административной ответственности – транспорт не был зарегистрирован.