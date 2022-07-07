В Липецке 4643 детей зачислили в детские сады

В детские сады Липецка зачислили 4 643 детей Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в детские сады зачислили 4643 ребенка от 1,5 до 7 лет. Кроме того, в дошкольных учреждениях на микрорайоне Европейском, у Октябрьского рынка, на проспекте Победы и в 10-12 микрорайонах есть более 400 мест для детей любого возраста. Временно их предоставят юным липчанам из новых микрорайонов. Однако, как только освободится место, ребенок может пойти в сад по месту жительства.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, родители, которые ждут зачисления ребенка в желаемый сад, могут водить своих детей в дошкольное учреждение на неполный день. С группами полного дня в детсадах № 6, 15, 20, 23, 30, 32, 50, 62, 135 и при школах №20 и №29 есть группы кратковременного пребывания. Они работают в любой половине дня. Отметим, что детей, посещающих садик на неполный день, не снимают с очереди в нужное учреждение.