В Липецке спасатель вытащил из воды упавшего 4-летнего мальчика

На пляже НЛМК в Липецке 4-летний малыш упал в воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую среду, 6 июля, на пляже в районе НЛМК в Липецке спасатели вытащи из воды 4-летнего мальчика. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УГПСС, он был вместе с мамой. Ребенок играл на берегу, но оступился и упал в реку Воронеж. И хотя было неглубоко, малыш не мог подняться.

Спасатель-водолаз, дежуривший на пляже, тут же подбежал к мальчику. Он вытащил юного липчанина из воды и передал маме. К счастью, ребенок не пострадал. А с родительницей спасатели обсудили правила безопасности на воде.

Напомним, что на днях в Данкове спасли 6-летнего мальчика, который едва не утонул. Ребенок заплыл на глубину, но не смог вернуться обратно. К счастью, его вовремя заметили спасатели. Подробности здесь.