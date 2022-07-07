Липчан предупреждают о чрезвычайной пожароопасности лесов 8 июля

В Липецке прогнозируют чрезвычайную пожароопасность лесов Фото: Мария КАСЕНКОВА

В эту пятницу, 8 июля, в Липецке ожидают чрезвычайную пожароопасность лесов. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, прогнозируют горимость V класса.

Липчан призывают не посещать и не въезжать на автомобилях в лесные массивы. Убедительно просят не бросать окурки, стеклянные бутылки и банки, горящие спички и не разводить костры. А также не засорять лес бытовыми, промышленными и строительными отходами. Траву и мусор, которые люди убрали с дачных участков, следует не сжигать, а закапывать или вывозить в специальные контейнеры. Небольшое возгорание, возникшее по вашей вине, необходимо потушить.

Как сообщила администрация Липецка, если вы заметили пожар, звоните в Единую службу спасения по телефону «01», а с мобильного – по номеру 101, 112.