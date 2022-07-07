В Липецкой области 411 школьников сдали ОГЭ по математике в резервный день

Юные липчане сдали ОГЭ по математике в резервный день Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В Липецкой области 7 июля девятиклассники сдали в резервный день ОГЭ по математике. На экзамен пришло 411 человек. Работа включала в себя 25 заданий по алгебре и геометрии. На экзамен давалось 3 часа 55 минут

Как сообщает пресс-служба регионального управления образования и науки, в резервные дни ОГЭ сдавали школьники, которые в основной период получили неудовлетворительные оценки или пропустили по уважительной причине, подтверждая свое отсутствие документами.

Кстати, девятиклассники и их родители могут позвонить на горячую линию по вопросам проведения ОГЭ по телефонам: 8 (4742) 32-94-16, 34-75-09

Напомним, что выпускник из Липецка сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов. Свои знания по этому предмету проверили 433 липецких школьника. Лучший результат показал одиннадцатиклассник из лицея №66 Александр Пахомов.