Липецкий вундеркинд завоевал чемпионство по быстрым шахматам

Подросток завоевал чемпионство в первом Кубке спортивной школы по быстрым шахматам и блицу Фото: Пресс-служба Управления образования Липецкой области.

В Лебедянском районе Липецкой области подросток завоевал чемпионство в первом Кубке спортивной школы по быстрым шахматам и блицу. Ученик школы №2 из Лебедяни Сергей Кузнецов увлекается этим видом спорта с 6 лет. К 12 годам он заполучил множество наград. Мальчик участвовал в соревнованиях Липецкой области, ездил в Орел, Брянск, Кострому, Суздаль и Москву.

Как сообщает пресс-служба регионального управления образования и науки, на состязаниях встретились 50 шахматистов из Липецкой и Тамбовской областей. Соревнования прошли в Лебедяни и в Липецке. Впервые чемпионат проходил в подобном формате. Победитель определялся как в отдельном турнире, так и по итогам двух.

Напомним, что в этот четверг, 7 июля, липецкие школьники сдавали ОГЭ по математике. Подробности здесь.