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Происшествия7 июля 2022 13:58

В Липецке дебошир выбил стекло в карете скорой помощи

Полицейские задержали хулигана
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчанин выбил стекло в карете скорой помощи

Липчанин выбил стекло в карете скорой помощи

Фото: принтскрин видео.

Вечером 5 июля в полицию Липецка обратились жители дома по улице Бехтеева. Они сообщили, что в подъезде дебоширит мужчина. Липчане также вызвали туда карету скорой помощи. Прибывшие медики решили доставить неизвестного в больницу. Однако, по дороге в медучреждение он выломал стекло машины.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские прибыли на место происшествия и задержали хулигана. Им оказался 39-летний местный житель. Отдел полиции №2 проводит проверку по данному факту. Действиям липчанина дадут правовую оценку.

Напомним, что на днях в Липецке остановили 41-летнего пьяного водителя. Оказалось, что он уже повторно садится за руль в нетрезвом состоянии.