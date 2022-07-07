В Липецкой области построили 1826 квартир с начала года

В Липецкой области построили 1826 квартир Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецкой области за январь – май этого года построили 1826 квартир, общей площадью 281,9 тысяч квадратных метров. По сравнению с прошлым годом объем работ снизился на 5%. Всего на строительство потратили 22 549 400 рублей. Основная доля приходится на Липецк – 27,3%, Липецкий – 23,3%, Грязинский – 13,7%, Добровский – 6,7% районы.

Как сообщили в Липецкстате, жители региона построили дома площадью 251, 7 тысяч квадратных метров. Это составляет почти 90% от общего объема жилья, введенного в январе – мае 2022 года. По сравнению с 2022 годом для себя начали строить больше на 10,4%, а площадь индивидуальных построек увеличилась на 23, 7 тысяч квадратных метров.