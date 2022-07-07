В Липецкой области капуста подешевела на 24% за неделю

В Липецкой области за неделю подешевели овощи Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В Липецкстате рассказали как поменялись цены на продукты за неделю. Так, сахар подешевел на 4% и стоит теперь 65 рублей. Капуста бьет все рекорды - цена упала на 24 %. Ее стоимость составляет 30 рублей. За килограмм моркови липчане отдадут 50 рублей и 41 копейку. Картофель подешевел на 12%, и жители области заплатят за килограмм около 50 рублей. Десяток яиц в магазинах стоит в среднем около 62 рублей.

Цены не изменились на рыбу, маргарин, курицу, говядину, свинину, баранину и питьевое молоко. Хлеб и мука остались по прежней стоимости.

Напомним, что в Липецкой области с начала года в строительство вложили 22 миллиона рублей. За 5 месяцев 2022 года построили 1826 квартир общей площадью 281,9 тысяч квадратных метров.