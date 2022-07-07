Рецидивист похитил 5 самоваров и старинные часы у пенсионера под Липецком

В Липецкой области в июне обокрали пенсионеров из Ельца. Неизвестный 9 июня вынес из сарая 65-летнего мужчины строительный миксер и торцовочную пилу. Сумма ущерба – 40 тыс. рублей. 29 июня злодей похитил у другого пожилого человека 5 самоваров и чугунные антикварные часы. Тот оценил ущерб в 25 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, вора задержали. Им оказался безработный ранее судимый 28-летний местный житель. В обоих случаях он перепрыгивал через заборы, когда рядом не было хозяев. Похищенное мужчина продавал. Полицейские установили этих лиц. Украденное изымается.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Жителю Ельца грозит до 5 лет лишения свободы.