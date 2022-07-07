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Общество7 июля 2022 15:40

Под Липецком месяц ищут мужчину

Житель Усманского района пропал в начале июня
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области пропал мужчина

В Липецкой области пропал мужчина

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 56-летнего мужчину. Бондарь Леонид Николаевич пропал месяц назад в селе Октябрьское Усманского района. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», о его местонахождении ничего не известно с 5 июня. Леонид Бондарь может находиться в любом районе региона.

Приметы: рост 176 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с проседью, глаза серо-зеленые.

Был одет: синяя футболка, синие джинсы, черные кроссовки, зеленая кепка.

Просьба ко всем, кто видел Леонида Бондарь или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - экстренные службы.