В пятницу 3 улицы Липецка останутся без света, 22 - без воды

В некоторых домах Липецка погаснет свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 8 июля, некоторые липчане останутся без света и воды. Так, с 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет в частном секторе по улицам Передельческая, Ушинского, 11, 13, 15, 20, 24, 26, 28, 30; Алмазная 40. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Киевская, 34, 36, 41; Депутатская, 51а, 52а, 53а, 55а, 52-57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 81; Индустриальная 1-4; Зои Космодемьянской, 1, 3, 3а; Спиртзаводская, 1, 3-5, 7, 11; Инженерная, 5а; Ильича, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Волгоградская, 8, 8а; площадь Мира, 3; Осенний проезд, 1-8, 1а, 6а, 12, 14.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе Липецка по улицам Фурманова, Кленовая, Дорожная, Земная, Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Тургенева, Песчаная, Декабристов, Бехтерева, Гвардейская, переулок Ильича,

По данным пресс-службы РВК-Липецк, поду подвезут к дому №8а по Волгоградской, №65 по Депутатской и №1 по улице Зои Космодемьянской. Дополнительную информацию липчане могут получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.