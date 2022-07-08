В Липецке в пятницу +30, вечером возможна гроза

В пятницу в Липецке +30 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Эта пятница, 8 июля, в Липецке обещает быть жаркой. Днем воздух прогреется до +30 градусов. Собственно, уже с утра довольно душно. И не просто так. К вечеру синоптики прогнозируют дождь и грозу. Тогда же температура начнет опускаться вниз. Ветер переменных направлений 3-6 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

В ночь на 9 июля в областном центре будет 16 градусов выше ноля и дождь. Днем ясно, столбик термометра поднимется до отметки +30 градусов. Вечером возможна гроза. Ветер восточной четверти 3-5 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт.ст.

Долгота светового дня - 16 часов 34 минуты. Восход в 4.09. Заходит солнце в 20.43.