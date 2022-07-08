В Липецке на Центральном пляже едва не утонул 11-летний мальчик

Спасатели вовремя пришли на помощь юному липчанину Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший четверг, 7 июля, в Липецке у Центрального пляжа спасли 11-летнего ребенка. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, днем около 14.22 мальчик купался в реке Воронеж и начал тонуть. Спасатели УГПСС вовремя заметили несчастного и пришли на помощь. Они доставили юного липчанина на берег и там же оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Напомним, что на днях спасатели вытащили из воды 4-летнего мальчика. Ребенок вместе с мамой отдыхал на пляже НЛМК. Малыш играл на берегу, но в какой-то момент оступился и упал в воду. Это заметил спасатель-водолаз, дежуривший на участке. Подробности здесь.

Липчан настоятельно просят соблюдать правила безопасности на воде, а также отказаться на отдыхе от алкоголя. Большинство утонувших в этом году были "под градусом".