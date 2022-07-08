В Липецке иномарка сбила 17-летнего парня на пешеходном переходе

В Липецке сбили 17-летнего парня Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 7 июля, в Липецке сбили 17-летнего парня. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулем "Чери" находился 24-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пешеход получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили. Предварительно, вина на автомобилисте - он нарушил правила проезда перехода.

В тот же день в Ельце на улице Привокзальная столкнулись "Киа" и "Опель". 35-летнего водителя второй иномарки с травмами доставили в больницу. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 7 770 нарушений Правил дорожного движения. Пьяными за руль сели 10 человек. Еще 98 проигнорировали ремни безопасности. Автомобилисты 7 400 раз превысили скорость, выехали на встречку и припарковались в неположенном месте.