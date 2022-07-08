В Липецкой области ввели 5 класс пожароопасности

В Липецкой области ввели 5 класс пожарной опасности Фото: Мария КАСЕНКОВА

Из-за жаркой погоды с 7 июля в Липецкой области ввели 5 класс пожарной опасности. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, в это время липчанам нужно осторожно обращаться с огнем, не жечь костры в лесах и на сухой траве, не бросать бычки на землю и из окон автомобиля, не оставлять после себя бутылки, стекла и легковоспламеняющимися предметы, не выжигать траву по деревьями, на полях. Главное управление МЧС России по Липецкой области делает все необходимое, чтобы не допустить природные пожары.

Напомним, что в эту пятницу, 8 июля в Липецке ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, горимости 5 класса. Если вы стали свидетелем пожара, позвоните в Единую службу спасения по телефону «01», а с мобильного – по номеру 101, 112.