Под Липецком в заповеднике впервые запечатлели олененка с оленухой у водопоя

Оленуха с олененьком попали в объектив фотоловушки в биосферном заповеднике Фото: принтскрин видео.

В Воронежском заповеднике, часть которого находится на территории Липецкой области, появились записи олененка с оленухой, которые посетили водоем. Они впервые попали в объектив фотоловушки.

Кстати, у самки чаще всего рождается один детеныш, а двойни бывают крайне редко. Благородная оленуха с оленятами до середины лета держатся отдельно от других самок. После чего они объединяются в небольшие группы мам.

Копытным растительноядным очень нравится зелень у водоема. Косулям сейчас нужно много питаться. Ведь самкам предстоит кормить детей молоком, а самцам готовиться к сезону размножения. Гон у них активно протекает в июле. Однако уже сейчас самцы начинают «гонять» самок.

Как сообщили в Воронежском государственном заповеднике, прошлый месяц был не такой жаркий и животные были активны не только ночью, но и днем. А в июне 2021 года в основном были ночные видеозаписи. У водопоя на фотоловушку попадают не только копытные. Например, в начале июля мимо пробегала лесная куница.