Под Липецком отремонтируют мост за 474 млн рублей

Под Липецком восстановят мост через реку Матыра Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В Липецкой области восстановят мост через реку Матыра. Администрация Грязей уже заключила соответствующий контракт.

Длина переправы около 100 метров. С 1984 года мост капитально не ремонтировали. Специалисты обследовали его в 2019 году. Результаты оказались неудовлетворительными. Как сообщает пресс-служба регионального управления дорог и транспорта, на реконструкцию выделят 474 миллиона рублей. Работы проведет подрядчик, который ремонтировал Петровский мост в Липецке, построил переправу через Дон в Лебедяни и реконструировал сооружение в Данкове.

Напомним, в Липецке 7 июля фирма без согласования вскрыла новый асфальт на Соборной площади. Участок отремонтировали в этом году в рамках нацпроекта. Подробности здесь.