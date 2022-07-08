На Липецком городище вновь откроют кинотеатр под открытым небом

На Липецком городище возобновляют кинопоказы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На Липецком городище вновь откроют кинотеатр под отрытым небом. Гостей рады видеть каждую пятницу, субботу и воскресенье. Уже этим вечером, 8 июля, в 19:30 запланирован первый показ картины "Сдается дом со всеми неудобствами". Однако, синоптики прогнозируют дожди и грозы. Сеансы же будут проходить только при хорошей погоде.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, липчанам будут показывать не только фильмы. Так. 9 июля в 19.30 любителей спорта ждет трансляция футбольного матча. А 10 июля в 19.00 - фильм 1985 года "Как стать счастливым" с Николаем Караченцовым в главной роли. Зрителям рекомендуют брать с собой пледы для удобства.

Напомним, что 27 июля на городище прошел День молодежи. На сцене выступили местные музыканты, танцевальные коллективы и популярный певец Akmal.