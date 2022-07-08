Спасатели предупреждают о грозе в Липецке

Липчан предупреждают о грозе Фото: Юлия КЛЮЕВА

На Липецк надвигается гроза. По сообщению синоптиков, она ожидается в ближайшие часы. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, во время непогоды усилится северо-восточный ветер. Его порывы могут достигать 16 м/с.

Липчан просят соблюдать меры предосторожности - отключить электроприборы, не парковать машины рядом с деревьями, у стен зданий. В грозу лучше остаться дома. Если непогода застала во время прогулки, следует укрыться в подземном переходе или подъезде. Опасно прятаться за остановочными павильонами, рекламными щитами. Категорически запрещено подходить к оборвавшимся проводам.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.