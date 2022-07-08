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Общество8 июля 2022 13:20

Под Липецком школьники соревновались за звание лучших танкистов

Для ребят из лагеря провели киберспортивные игры
Максим ТРУБНИКОВ
В пришкольном лагере Задонского района прошли соревнования по киберспорту

В пришкольном лагере Задонского района прошли соревнования по киберспорту

Фото: Максим ТРУБНИКОВ

Под Липецком ребята в пришкольном лагере занимались программированием. Около 60 школьников строили роботов, создавали видеофильмы, изучали компьютерное 3D-моделирование и путешествовали в виртуальной реальности.

Как сообщает пресс-служба регионального управления образования и науки, для детей провели киберспортивные соревнования по игре в танки. В состязаниях участвовали ученики школы села Хмелинец и Донское Задонского района. К этому событию геймеры готовились несколько недель: разбирали карты и создавали различные тактики.

На виртуальном поле боя команды выясняли, кто лучший танкист. Однако, по итогу матча "победила дружба". Подобные соревнования, возможно, станут регулярными. Поучаствовать в них смогут и другие школы региона.