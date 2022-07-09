В июне составили 316 протоколов за нарушения в лагерях Липецкой области

Специалисты проверили работу детских лагерей Липецкой области Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В Липецкой области работает 457 лагерей. В июне там отдохнули 31 500 детей. Оздоровительные учреждения прошли санитарные проверки и в срок закончили ремонты. Специалисты Роспотребнадзора проверили, как работали лагеря в первый месяц лета.

Как сообщает пресс-служба регионального управления, коммунальных аварий не случалось. В первой смене в загородных лагерях подопечных кормили 5 раз в день. В пришкольных учреждениях было 2- разовое питание. Мероприятие для детей проходили в основном на улице.

Эксперты взяли 24 пробы воды из водоемов и плавательных бассейнов, 333 - питьевой воды, около 1000 проб готовых блюд, 407 - пищевых продуктов, более 3400 проб смывов с посуды, инвентаря. Пробы воды соответствовали требованиям. Однако, не все результаты по смыву с посуды и оборудования пищеблоков, а также с проб готовой продукты оказались удовлетворительными.

Всего в июне составили 316 протоколов о нарушении санитарных норм и вынесли 293 постановлений об административном наказании.