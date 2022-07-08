Спасатели вытащили из реки мужчину, заплывшего далеко от берега в Липецке

В Липецке спасли тонущего мужчину Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 8 июля, в Липецке вновь спасли тонущего человека. В районе Центрального пляжа плавал мужчина. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, он отплыл от берега на расстояние более 50 метров. Вернуться назад сил уже не хватило.

Пловец начал звать на помощь. К счастью, его заметили спасатели УГПСС поста №1. Они оперативно доплыли до него на катере. Несчастного доставили на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Напомним, что в минувший четверг в областном центре едва не утонул 11-летний мальчик. Ребенок купался в реке Воронеж и начал тонуть. Спасатели вовремя пришли на помощь. А на днях помощь спасателей потребовалась 4-летнему малышу. Он заигрался и упал в воду.