Более 10 домов останутся без воды в Липецке в субботу

Где в Липецке отключат воду в субботу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту субботу, 9 июля, некоторые дома Липецка останутся без холодной воды. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, на сетях продолжаются ремонтные работы.

Из-за этого с 10 утра до 8 часов вечера воду отключат по улице Терешковой, 19, 13а, 13б, 15, 17, 23, 25, 27, 27а, 29а. На этот же период времени краны пересохнут по улицам Космонавтов, 53а, 53б, 55/5; Елецкое шоссе, 3/1, 3 строение 1.

Воду подвезут к дому №19 по Терешковой и №3/1 по Елецкому шоссе. Также советуем липчанам самостоятельно запастись питьевой водой. После окончания работ вода может быть мутной какое-то время. Более подробную информацию об отключении липчане могут получить по телефону 175 и 236-175.