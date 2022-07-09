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Происшествия9 июля 2022 6:13

В Липецке будут судить мужчину за кражу велосипеда за 13470 рублей

Злодея задержали по горячим следам
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчанин украл велосипед

Липчанин украл велосипед

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины. Уроженца Задонского района подозревают в краже велосипеда.

Следствие установило, что в ночь с 23 на 24 мая злодей вынес из подъезда дома по улице Энергостроителей велосипед и флягодержатель для бутылки. Общая сумма ущерба составила 13 470 рублей.

Полицейские задержали предполагаемого преступника задержали по горячим следам. Похищенное изъяли. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в настоящее время уголовное дело передали в суд. Максимальное наказание за кражу велосипеда - до 5 лет лишения свободы.

Липчанам рекомендуют не оставлять велосипеды без присмотра. Обязательно пристегивать его, даже если отлучаетесь всего на минуту.