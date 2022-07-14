На пляже в районе НЛМК в Липецке стартовал ремонт

В Липецке обновят пляж в районе НЛМК Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке благодаря нацпроекту начали благоустраивать пляж в районе НЛМК. Там устанавливают бордюры пешеходной дорожки, а вскоре появится почти 1500 квадратных метров плитки. Тротуар разграничит место, где липчане будут загорать и зону активного отдыха с волейбольной и детской площадками. Также там обновят песок, засеют газоном более 800 квадратных метров земли, установят 32 фонарных столба и 10 камер видеонаблюдения.

В Липецке обновят пляж в районе НЛМК Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Как сообщили в мэрии, к следующему лету подрядчик сделает деревянный настил для отдыха под тенью. Работы на пляже НЛМК планируют завершить до конца августа. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Липецке обновят 30 мест.