Жителей Липецка поразило суперлуние в ночь с 13 на 14 июля

Суперлуние в Липецке

В Липецке в ночь с 13 на 14 июля наблюдали суперлуние. Это момент, когда Луна подходит к Земле ближе 362 000 километров. Спутник становится на 16% ярче и на 7% больше. Природным явлением горожане восхищались также в Ельце, Задонске и других городах Липецкой области. В 21:38 началось полнолуние, а ближе к полуночи – само суперлуние.

Суперлуние в Липецке

Суперлуние происходит несколько раз в год - это не столь редкое событие. Но в этот раз совпали полнолуние и суперлуние. Жители региона фотографировали огромную Луну, делились снимками и своими впечатлениями в соцсетях. Горожане говорят, что камера телефона не может передать такую красоту. Некоторые считают, что в прошлом году Луна была в разы больше и красивее.