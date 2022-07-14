«Ростелеком» подарил Липецку первую в городе умную остановку

Фото предоставлено «Ростелеком»

Первая в Липецке умная остановка появиласьна обновленной улице Плеханова, где в этом году поменяли дорожное покрытие, уложили новую тротуарную плитку.

Для горожан и гостей города «Ростелеком» оборудовал в павильоне:

- точку доступа Wi-Fi (сейчас ведется настройка);

- внешний экран с видео о Липецке;- внутренний экран, с помощью которого можно узнать расписание автобусов, отследить движение транспорта и построить собственный маршрут;

- интерактивную медиапанель с туристическими маршрутами, городскими новостями, прогнозом погоды, информацией о главных достопримечательностях города, а также QR-кодом приложения «Умная остановка» с расписанием и сведениями о загруженности транспорта;

- кнопку вызова экстренных служб «112» с аудио- и видеосвязью.

Фото предоставлено «Ростелеком»

Для безопасности специалисты «Ростелекома» установили пять видеокамер, которые подключены к общегородской системе видеонаблюдения. Кроме того, в павильоне есть 12 USB-портов для зарядки гаджетов, а также предусмотрена система подогрева сидений зимой. На задней стенке умной остановки размещены антивандальные панели с уникальной 3D-микроперфорацией и изображениями двух городских символов – памятника Петру Iи собора Рождества Христова.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания делает доступными технологии умного города в Липецке. Так, по заказу управления цифрового развития области в региональном центре мы установили тысячи видеокамер. Они помогают правоохранителям следить за безопасностью, фиксировать противоправные действия, а органам власти – контролировать процессы в здравоохранении, строительстве, дорожном хозяйстве, сфере обращения с бытовыми отходами. Благодаря партнерам из “Унифона” теперь в системе умного города есть умная остановка– еще один шаг к цифровой трансформации Липецка и новому уровню комфорту горожан».

Евгения Уваркина, глава администрации города Липецка:

«Задача команды администрации – сделать Липецк комфортным для жизни. И здесь нужно думать не только о ремонте дорог и благоустройстве городских пространств, но и о доступе к современным сервисам. Приятно, что в этой работе нас поддерживает бизнес. Благодаря «Ростелекому» в областном центре появился уникальный арт-объект, самое большое в России граффити. А «умная остановка» станет подарком ко Дню города».

Появление умной остановки– не единственный цифровой проект, который подготовили в «Ростелекоме» к празднику. Так, у Быханова сада появилась интерактивная доска почета с видеоисториями о лучших специалистах города. Кроме того, коммутационные шкафы в центре украсят новые граффити от победителей детского конкурса рисунков.

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