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Происшествия14 июля 2022 14:29

Крупный град побил цветы и урожай под Липецком

Липчане поделились фото и видео в соцсетях
Мария КАСЕНКОВА
На Липецкую область обрушился град

На Липецкую область обрушился град

Фото: Предоставлено "КП"

В Липецкой области в этот четверг, 14 июля, прошел крупный град. В Липецке на Соколе, Матырском, Тракторном, Опытной и Манеже он был небольшим. Особенно сильно действие стихии на себе ощутили жители сел Доброе и Горицы Добровского района. Там град сыпался на землю около 10 минут. За это время он побил цветы в палисаднике и урожай в частных домах. Липчане поделились своими фотографиями и видео, а также негодованием в соцсетях.

Напомним, что во время града рекомендуют не выходить из дома. Если непогода застала за рулем, остановитесь и держитесь подальше от окон. Находясь на улице, прикрываете голову одеждой или сумкой. Кстати, из-за обрушившейся непогоды в Липецке на улице Катукова вышли из строя 4 светофора.

На Липецкую область обрушился град

На Липецкую область обрушился град