Липецкий «Металлург» одержал волевую победу над «Рязанью»

Первое испытание сезона завершилось для "Металлурга" удачно. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Накануне, 16 июля, в Липецке на стадионе «Металлург» в присутствии свыше 2000 зрителей состоялся матч 1-го тура второй лиги по футболу. Местные «сталевары» одолел «Рязань» (2:1).

Оказавшийся в непростой ситуации клуб (наставник Сергей Первушин имел в своем распоряжении всего 12 игроков: 11 основных и одного запасного) сумел добиться волевого успеха. Гости вышли вперед на 21-й минуте – отличился Копылов. После перерыва хозяева не только ушли от поражения, но и праздновали победу. С интервалом в 11 минут отличились Белов (54-я) и Андрей Алексеев (65-я).

«Металлург»: Кобзев, Алексеев, Белов, Викторов, Сазонов, Баязов, Войдель, Поярков, Ахвледиани, Горбатенко (Болдырев, 75), Глебов.

Во втором туре, 24 июля, «Металлург» проведет еще один домашний матч – с курским «Авангардом». К тому же эта встреча пройдет в рамках «Кубка Черноземья» на призы «Комсомольской правды». Регламент турнира прост - наш «Металлург», тамбовский «Спартак» и курский «Авангард» сыграют между собой по два матча (дома и в гостях). Тот, кто наберет в этих играх больше очков, получит «Кубок Черноземья» от «КП».

Отметим, что накануне в первой игре «комсомольского» турнира «Авангард» на своем поле одолел «Спартак» (2:0).