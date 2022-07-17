22-летний житель Липецкой области лишился почти 60 тысяч рублей после вечеринки с девочками-подростками

22-летний житель Лебедяни лишился почти 60 тысяч рублей после вечеринки. В ночь на 27 июня в кальянном баре молодой человек познакомился с двумя девушками. Новые знакомые уверили парня, что они совершеннолетние. Сначала компания выпивала в баре, затем перебралась в отель. Ближе к утру молодой человек дал одной из девушек банковскую карту и сообщил пин-код, чтобы та сняла 10 тысяч рублей для оплаты отеля. Подруга отправилась в ближайший банкомат, правда, помимо нужной сумму сняла еще 40 тысяч на собственные нужды. После чего вернулась обратно, отдала деньги для оплаты отеля и карту. Когда молодой человек заснул, девушка вновь взяла его карту и обналичила оставшиеся на счету деньги. В общей сложности она похитила 57 500 рублей. Средства потратила на одежду, обувь и еду.

Как рассказали в региональном УМВД, сотрудники уголовного розыска отдела полиции Лебедяни нашли подозреваемых. Обе оказались несовершеннолетними. Одна из них созналась в краже денег. Материалы передали следователям.

В отношении 22-летнего парня составили административный протокол за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя. Ему грозит штраф до трех тысяч рублей. На девушек также завели административные дела из-за распития спиртного.