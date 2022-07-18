Где отключат воду и свет в Липецке в понедельник

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник, 18 июля, в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 3 часов дня без электроэнергии останутся жители улиц Фанерная 5; 9-мая, 19. Подробности в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам 50 лет НЛМК, 1, 3, 7; Ударников, 5, 7, 7а, 8-10, 8а, 8/1-3, 10а, 11а, 12, 12а, 13а, 20-24, 20а, 26, 27а, 43б; Юношеская, 1-12, Металлистов, 1, 3, 5; ул. Ново-Весовая, 18-22; Волгоградская, 8а, 8; Ильича, 15-29.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейская, 2-ая Воронежская, переулок Ильича, Одесская, Станционная.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, в районе Сырского Рудника возможно понижение давления воды. Подвоз организуют по адресам: 50 лет НЛМК, 1; Волгоградская 8а; Ударников 21; Станционная. Дополнительная информация по телефонам 175 и 236-175.