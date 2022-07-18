Первая умная опора с Wi-FI и видеонаблюдением появилась в Липецке благодаря «Ростелекому»

Фото предоставлено «Ростелеком»

Цифровизация объекта выполнена в преддверии Дня города и стала очередным подарком провайдера липчанам. Ранее специалисты компании обеспечили цифровыми сервисами новый остановочный комплекс на улице Плеханова, а также установили интерактивную доску почета с видеоисториями о лучших специалистах региона у Быханова сада.

Фото предоставлено «Ростелеком»

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Технологии “Ростелекома” делают жизнь наших земляков комфортнее и безопаснее. Внедрение цифровых сервисов в городское хозяйство – наша ежедневная работа. И все же день рождения любимого города нам хотелось отметить по-особому. Инфраструктура, которая появилась на этой неделе в Липецке, – наш вклад в создание современной городской среды».

Фото предоставлено «Ростелеком»

Пункт зарядки появился в Липецке благодаря компании «Унифон». Он расположен на стоянке перед детской поликлиникой на площади Плеханова.

Игорь Демин, директор ООО «Унифон»:

«Мы готовы решать любые нестандартные задачи, чтобы обеспечить максимальное удобство для пользователей. Но наши объекты – зарядные станции, современные остановки транспорта и многое другое – были бы неполноценными без соответствующей цифровой инфраструктуры. Мы рады, что в лице “Ростелекома” смогли найти надежного партнера, для которого развитие нашего города является одним из приоритетных направлений работы».

Ранее «Ростелеком» оснастил цифровыми сервисами новый остановочный павильон, установленный компанией «Унифон».

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