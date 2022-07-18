На водителя "Чери" завели уголовное дело из-за смертельного ДТП под Липецком

В Липецкой области после смертельного ДТП возбудили уголовное дело. Напомним, авария произошла в Краснинском районе 12 июля. На автодороге Суходол - Решетово - Дуброво 39-летний водитель "Чери" не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Пострадал водитель, 2 пассажира, один из которых 13-летний подросток. Все они в больнице. А 36-летняя женщина из салона иномарки от полученных травм скончалась на месте. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, что также завели уголовное дело по факту ДТП в Становлянском районе. Там 40-летний водитель за рулем "Тойоты" сбил 44-летнего пешехода. Несчастный погиб.