В Липецке презентовали возможности «умной» остановки мэру и гостям города

Фото предоставлено пресс-службой администрации г. Липецка

Здесь уже открыли движение транспорта. А 16 июля презентовали «умную» остановку – подарок от ПАО «Ростелеком» и местной компании «Унифон».

О проделанных дорожных работах рассказал председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов.

- Ремонт завершён. Здесь уложили 22 тысячи квадратных метров асфальта, почти 15 тысяч тротуарной плитки, 5,5 километров бордюров, появились велодорожки. При правильном подходе подрядной организации ООО «Инфинити Групп» полностью обновить одну из центральных улиц города удалось за два с половиной месяца. Этот проект может стать отличным примером синергии между городом и ответственным бизнесом, - сообщил Николай Дергунов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации г. Липецка

Приехавшие поздравить Липецк с Днём города делегации из Крушеваца, Худжанда, руководители Грозного, Белгорода, Воронежа, Курска, Орла, Тулы и районов области оценили облик улицы. Гостям также рассказали об особенностях «умной» остановки, которую подарили ПАО «Ростелеком» и компания «Унифон».

Новый павильон выполнен из антивандальных материалов и оснащён камерами видеонаблюдения, USB-портами для зарядки гаджетов, системой подогрева сидений, точкой доступа Wi-Fi, внешним экраном с видео о Липецке, внутренним экраном с расписанием автобусов, где можно отследить движение транспорта и построить собственный маршрут, интерактивной медиапанелью с туристическими путями, городскими новостями, прогнозом погоды, информацией о главных достопримечательностях города, кнопкой вызова экстренных служб «112» с аудио- и видеосвязью.

Кстати, работоспособность связи с диспетчерами ЕДДС проверили в присутствии гостей – сервис функционирует без сбоев.

- Вижу и слышу вас хорошо. От имени Единой дежурно-диспетчерской службы и управления по делам ГО и ЧС Липецка поздравляем вас с 319-м днём рождения города, - донеслось из динамиков.

- Перед нами стоит задача – подходить комплексно к развитию города. К счастью, нас активно поддерживает бизнес. Предприниматели откликаются не только в части приведения в порядок своих объектов, но и проявляют инициативы, благодаря которым Липецк становится лучше. Отдельное им спасибо за такую позицию, за расширение границ и за совместную работу на благо областного центра, - отметила Евгения Уваркина.

Фото предоставлено пресс-службой администрации г. Липецка

Как известно, «умная» остановка – не единственный современный цифровой сервис, появившийся в городе благодаря ПАО «Ростелеком». Недавно на площади Плеханова компания установила «умную» опору для зарядки электронных устройств: телефонов, самокатов или даже электромобилей.

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