Иномарка влетела в столб под Липецком: погибли водитель и пассажир

В выходные под Липецком произошло смертельное ДТП Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувшую субботу, 16 июля, в Липецкой области произошло смертельное ДТП. В Хлевенском районе 60-летний водитель "Тойоты" врезался в световую опору. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, он и его 34-летний пассажир погибли на месте.

В тот же день в Ельце на улице Задонская 33-летний мужчина за рулем ВАЗ-2104 врезался в стоящий мотоцикл. 54-летнего мотоциклиста увезли в больницу.

В воскресенье, 17 июля, в Ельце на улице Советская столкнулись "Ниссан" и "Лада Приора". Пострадала 4-летняя девочка из отечественного автомобиля. Медики оказали ей помощь и отпустили. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.

В Лебедянском районе на трассе Липецк-Данков в ДТП попали "Лада Приора" и "Шевроле". Травмы получили 22-летний водитель иномарки и четыре пассажирки обоих машин. Среди них девочки 6 и 13 лет. Всех доставили в больницу. Предварительно, один из автомобилистов нарушил правила обгона.