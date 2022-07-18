Подросток вновь сбежал из больницы в Липецке

В Липецке пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Из ЛОНПБ в селе Плеханово Липецкой области вновь сбежал 15-летний Кучеров Даниил Алексеевич. В это воскресенье, 17 июля в 20:00 он ушел из больницы и не вернулся. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», мальчик был одет в серую кофту с темными рукавами, серо-зеленые больничные штаны в клетку и черные сланцы. Подросток среднего телосложения со светлыми волосами. Если вы узнали о его местонахождении, позвоните по телефонам: 02- полиция, 8(4842) 37-88-77, 8(905) 681-05-18 – волонтеры города Липецк или написать на электронную почту - ppdlip@mail.ru.

Напомним, что 14 июля мальчик уже сбегал из больницы в селе Плеханово. Тогда его нашли на следующий день живым, здоровью ничего не угрожало.